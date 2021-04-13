Экс-судья РПЛ Федотов высказался о скандале после матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов оценил конфликт, который случился вокруг матча 25-го тура чемпионата России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком», передает «Чемпионат.com».

В Instagram красно-белые опубликовали видео, на котором видно, что перед матчем начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату. Это является нарушением правил и может грозить техническим поражением «железнодорожникам», а Сухина может быть пожизненно отстранен от футбола.

«Чтобы «Спартаку» присудили победу над «Локомотивом», надо еще доказать, что Сухина заходил в судейскую, чтобы манипулировать судьями. Думаю, судей вызовут на КДК, инспектора и делегата — тоже. Но обычно в судейскую заходят все, кому не лень. Просто тут пошла волна», — заявил Федотов.

По мнению бывшего арбитра, если будет доказано, что все решения, которые принял главный арбитр Кирилл Левников были верными, то никакого манипулирования не было, значит, максимальное наказание для Сухины — штраф.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».

Ранее сообщалось, что московскому «Локомотиву» может грозить техническое поражение в матче с московским «Спартаком».