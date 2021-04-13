«Спартак» могут лишить трех очков за оскорбление Гильерме фанатами

Московский «Спартак» может быть лишен трех очков из-за того, что болельщики красно-белых оскорбили голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гильерме на матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости».

Делегат встречи зафиксировал расистские выкрики в адрес Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». При этом директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

Согласно статье 121 части 2 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), в том случае, если зритель оскорбляет кого-то на расистской почве, то виновный клуб может быть наказан штрафом (от 100 до 500 тыс. рублей), запретом на допуск фанатов на трибуны или же снятием трех очков.

Встреча, которая состоялась 11 апреля, завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:0. «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице, имея 47 очков.

Ранее сообщалось, что Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) отреагировала на расистские оскорбления голкипера московского «Локомотива» Гильерме в матче со столичным «Спартаком».