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Спортивные новости

Родченков прокомментировал «акт Родченкова»

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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков поделился мыслями об «акте Родченкова» — антидопинговом законе, который был принят в США.

Документ подписан президентом США Дональдом Трампом и касается любых соревнований, в которых участвуют американские спортсмены и которые проводятся по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). На такие лиги как НХЛ, НБА, НФЛ, например, действие акта не распространится.

«Сейчас этот закон меняет правила игры. Те люди, которые были частью заговора, усилят свою безопасность из-за страха. Я знаю людей, которые являются ядром допинговой системы… Они очень умны. Они очень хороши. Теперь у них над головами дамоклов меч», — цитирует Родченкова официальный Twitter Хельсинкской комиссии США.

Стоит отметить, что спецслужбы США рассматривают возможность активного применения «акта Родченкова» на Олимпиаде в Японии. ФБР рассматривает Олимпийские игры-2020 как «первую возможность расширить свои усилия по расследованию коррупции в спортивных мероприятиях по всему миру».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года.

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