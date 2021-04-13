Спортивный юрист высказалась о вероятном техническом поражении «Локомотива»

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, при каком условии может быть засчитано техническое поражение московскому «Локомотиву» по итогам матча с другим столичным клубом — «Спартаком», передает «Чемпионат.com».

После матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0, разгорелся скандал. В Instagram красно-белые опубликовали видео, на котором видно, что перед матчем начальник «железнодорожников» Сухина заходил в судейскую комнату. Это является нарушением правил и может грозить техническим поражением «железнодорожникам», а Сухина может быть пожизненно отстранен от футбола.

«Если будет доказана попытка оказать воздействие на судей, то санкция будет применена как к самому лицу, Станиславу Сухине, так и к команде. Для Сухины это дисквалификация от 1 до 5 лет и штраф, а команде будет присуждено техническое поражение», — заявила Анцелиович.

При этом она отметила, что доказать подобное будет достаточно тяжело в том случае, если участники произошедшего не расскажут все подробности.

Ранее сообщалось, что начальник московского «Локомотива» Станислав Сухина уже входил в судейскую команду в день матча, что запрещено правилами Российского футбольного союза (РФС) и может грозить техническим поражением «железнодорожникам».