Жулин отреагировал на критику в адрес Тарасовой

Чемпион мира в танцах на льду, тренер Александр Жулин отреагировал на критику в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, передает «Рейтинг Букмекеров».

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл обвинила специалиста в меркантильности, заявив, что Тарасова «деньги любит, а не Россию». Ее поддержала чемпионка Олимпиады в танцах на льду Оксана Грищук, заявившая, что тренер «ужасный человек». Также она заявила, что после Олимпиады Тарасова забрала все причитающиеся ей награды, в том числе и квартиру.

«Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни. Вот и все. Прошла популярность, прошла известность, и надо что-то делать. Татьяне Анатольевне желаю только добра и здоровья», — заявил Жулин.

Специалист также выразил надежду, что Тарасова никак не будет реагировать на эти выпады.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в сториз Instagram фото вида из окна отеля в Осаке, где пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию.