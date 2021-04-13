В СКА объяснили вылет из Кубка Гагарина

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин объяснил вылет команды из Кубка Гагарина, передает «Чемпионат.com».

В финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургская команда встречалась с московским ЦСКА. Изначально столичный клуб повел в серии со счетом 3 - 0, затем СКА выиграл два матча подряд. Однако камбэка не случилось, подопечные Брагина проиграли шестой матч со счетом 0:2. Итоговый счет серии 4 - 2 в пользу московских армейцев.

«Опыт таких матчей был на стороне ЦСКА. Овертайм забрал у нас много эмоций, но я бы не сказал, что у соперника было преимущество. Первый период проходил с преимуществом ЦСКА, второй получился обоюдоострым, а в третьем они играли на удержание», — заявил специалист.

За трофей ЦСКА поборется с победителем Восточной конференции КХЛ — «Авангардом» или «Ак Барсом». Счет в их серии 3 - 2 в пользу омской команды.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина. Московские армейцы одолели петербургский СКА в шестом матче серии со счетом 2:0, одержав четвертую победу.