Червиченко призвал «поставить на место» «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко резко отреагировал на обращение команды в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча с «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

После матча, где «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0, разгорелся скандал. В Instagram красно-белые опубликовали видео, на котором видно, что перед матчем начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату. Это является нарушением правил и может грозить техническим поражением «железнодорожникам», а Сухина может быть пожизненно отстранен от футбола.

«У «Спартака» перебор с судейскими истериками. Выходите и выигрывайте, как в Ростове. Теперь «Спартак» может проиграть только из-за того, что кто-то куда-то заходит? Пусть лучше посмотрят на себя: в начале чемпионата, после истерики с «Сочи», три подарка им сделали на ровном месте», — заявил Червиченко.

Ранее сообщалось, что спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, при каком условии может быть засчитано техническое поражение московскому «Локомотиву» по итогам матча с другим столичным клубом — «Спартаком».