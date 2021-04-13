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Спортивные новости

Президент «Реала» Перес переизбран на новый срок

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес переизбран на новый срок, сообщается AS.

По информации издания, функционер был единственным кандидатом, подавшим заявку, поэтому голосование не потребовалось. Только он смог гарантировать поступление €124 млн в клуб. Теперь Перес будет руководить столичной командой до 2025 года.

Перес возглавил «королевский клуб» в 2000 году, однако после неудач «Реала» в 2006-м он покинул пост. Функционер вернулся на прежнюю должность в 2009 году.

Под его руководством «Реал» стал трехкратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), трехкратным победителем Суперкубка Испании (2012, 2017, 2019/20) и четырежды победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Ранее сообщалось, что Перес излечился после перенесенного коронавируса.

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