Экс-жена Аршавина рассказала о деформации лица из-за тяжелой болезни

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина выписана из больницы после последствий перитонита.

По словам женщины, также ее беспокоят пролежни, которые образовались на ногах за время, которое она находилась в коме.

«Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от шести до восьми месяцев», — цитирует Казьмину Starhit.

Экс-жена Аршавина также рассказала о течении тяжелого аутоиммунного заболевания.

«Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает. А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения», — сказала Казьмина.

Пара развелась в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. Также Аршавин добился выселения Казьминой с ребенком из загородного дома, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

Ранее блогер Виктория Боня прокомментировал ситуацию вокруг Аршавина и его бывшей жены.