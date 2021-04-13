Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон назвал худший трансфер в своей карьере

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал худший трансфер в своей карьере.

По мнению шотландского специалиста, переход полузащитника мюнхенской «Баварии» Оуэна Харгривза в 2007 году стал провальным.

«Оуэн вообще не чувствовал уверенности в себе. Он даже близко не показывал намерения справиться со своими проблемами со здоровьем. Я видел, как на тренировках он часто выбирал более простые упражнения. Это было одно из самых разочаровывающих подписаний в моей карьере», — цитирует Фергюсона Pundit Arena.

Харгривз перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии» 1 июля 2007 года за €25 млн. За четыре сезона он принял участие в 39 матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Фергюсон руководил «красными дьяволами» с 1986 по 2013 год Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), пять раз завоевал Кубок Англии (1990, 1994, 1996, 1999, 2004), четыре раза победил в Кубке лиги (1992, 2006, 2009, 2010) и дважды стал обладателем трофея Лиги чемпионов (1999, 2008).

Ранее Фергюсон рассказал о самом приятном воспоминании, связанном с периодом работы в клубе.