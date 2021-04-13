Уткин высказался о скандале с Сухиной перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал скандальный эпизод с участием начальника московского «Локомотива» Станислава Сухины.

Представитель «железнодорожников» был замечен в судейской комнате до начала матча 25-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».

«Я бы на его месте отстаивал версию, что младший Левников привез ему от папы из Питера корюшку — там как раз пошла. А что, чем не гостинчик? От судьи судье, по-ветерански, от души душевно в душу. Но эта версия сейчас запоздала, теперь же надо сговариваться.

Может не выдержать детектора. Тогда жизнеспособна другая: Сухина может сказать, что он, еще будучи судьей, потерял в этой комнате что-то маленькое и ценное. Например, серьгу с брюликом. И вот снова надеялся найти», — написал Уткин в Telegram.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая 11 апреля на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о работе арбитров матча «Локомотив» — «Спартак».