Самедов выразил соболезнования в связи со смертью главного врача «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Александр Самедов выразил соболезнования в связи со смертью главного врача бело-голубых Александра Ярдошвили.

Специалист скончался утром 13 апреля в возрасте 66 лет.

«Я в шоке. Конечно, хочу принести глубочайшие соболезнования его семье. Я его хорошо знал, мы работали в «Локомотиве». Я его видел буквально два дня назад на скамейке в матче против «Урала». Я еще обратил внимание на то, что он хорошо выглядел. Это был прекрасный человек», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Ярдошвили — заслуженный врач Росси. Он входил в медицинский совет Российского футбольного союза (РФС).

Специалист работал с бело-голубыми с 1982 по 1988 год, а в 2016-м он стал главным врачом «Динамо». До этого специалист возглавлял медицинскую службу московского ЦСКА, а с 1998 по 2012 год входил в медицинский штаб в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в столичном «Локомотиве». Также врач работал в ватерпольном «Динамо» на протяжении двух лет.

Ранее сообщалось, что место прощания и дата похорон будут объявлены позднее.