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Спортивные новости

Мюнхен отказался давать УЕФА гарантии по допуску фанатов на матчи Евро

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Мэр Мюнхена Дитер Рейтер отказался предоставлять Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантии допуска зрителей на матчи чемпионата Европы — 2020.

«Если говорить с позиции сегодняшнего дня, то мы не можем исключать вариант, при котором зрителям не будет разрешено посещать футбольные матчи в июне. Это связано со скоростью распространения коронавируса и существующими ограничениями в Баварии», — цитирует Рейтера Reuters.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам.

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА пока не утвердил города, которые примут первенство континента. Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин пока не предоставили информацию по допуску болельщиков на трибуны. Организация дала этим городам отсрочку до 19 апреля.

В Мюнхене должны пройти три встречи группового этапа турнира, а также матч 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург заполнит стадион на матчи Евро-2020 на 50 процентов.

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