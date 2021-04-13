«Локомотив» обвинил «Спартак» в потакании расизму

Директор по коммуникациям московского «Локомотива» Александр Бедарев отреагировал на обвинения московского «Спартака» в адрес голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме.

Ранее директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов заявили, что вратарь провоцировал болельщиков «Спартака» во время матча 25-го тура чемпионата России.

Бедарев заявил, что удивлен высказыванием представителя столичной команды.

«По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания.

Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму», — цитирует Бедарева Sport24.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников». Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны фанатов красно-белых.

Ранее было опубликовано видео с жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака».