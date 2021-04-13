«Динамо» объявило о назначении Кудашова на пост тренера

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» объявило о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды.

30 апреля команду покинет наставник бело-голубых Владимир Крикунов в связи с истечением срока контракта.

Кудашов выступал за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. В составе команды он стал чемпионом России сезона-1999/2000.

«Когда я попал в «Динамо», у меня сбылась мечта. Я ведь с детства болел за бело-голубых и хотел туда попасть. Играть за свой любимый клуб, да еще стать с ним чемпионом — ощущения непередаваемые!» — приводит слова Кудашова официальный сайт столичного клуба.

После завершения спортивной карьеры он тренировал подмосковный «Атлант» (2012—2015), ярославский «Локомотив» (2015—2017) петербургский СКА (2019—2020) и сборную России (2019—2020).

По итогам сезона-2020/21 «Динамо» под руководством Крикунова дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило СКА в серии до четырех побед 1-4.

Ранее сообщалось, что «Динамо» изменило решение по назначению Олега Знарка главным тренером.