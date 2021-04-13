Черчесов назвал смерть Ярдошвили огромной потерей для российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью главного врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.

Специалист умер утром 13 апреля на 67-м году жизни.

«Уход из жизни Александра Ярдошвили — огромная потеря для всего российского футбола. Уважаемый, жизнерадостный, порядочный человек и мэтр в своей профессии!

Мы пересекались в национальной команде, когда я был действующим футболистом, нередко встречались на различных матчах и мероприятиях. Общаться с ним было одно удовольствие, из наших разговоров всегда выносил для себя что-то полезное», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

От лица национальной команды наставник сборной России выразил соболезнования семье и близким Ярдошвили.

Ярдошвили — заслуженный врач России. Он входил в медицинский совет Российского футбольного союза (РФС).

Специалист работал с бело-голубыми с 1982 по 1988 год, а в 2016-м он стал главным врачом «Динамо». До этого специалист возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» (1992-2012) и ЦСКА (2012-2015), а с 1998 по 2012 год входил в медицинский штаб в сборной России. Также врач работал в ватерпольном «Динамо» на протяжении двух лет.

Ранее сообщалось, что матчи 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили.