Бывший тренер академии Плющенко отверг вариант с работой у Тутберидзе

Александр Волков, бывший тренер академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отверг вариант совместной работы с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, он не планирует переезжать и хочет продолжать трудиться в Москве.

«Есть различные варианты, мы рассматриваем несколько предложений. Скоро скажем, выберем, что будем делать. Пока конкретно не могу ничего сказать. Могу ли я вернуться в «Хрустальный»? Нет, думаю, да я и не хочу. Если вы про Косторную, то у нее другая ситуация, она же спортсменка», — сказал Волков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в Стокгольме Александра Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Позднее Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

Ранее сообщалось, что фигурист-одиночник Артем Ковалев покинет академию Евгения Плющенко вслед за тренером Александром Волковым.