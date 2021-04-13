Карацев проиграл Циципасу во втором круге турнира АТР в Монако

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Стефаносу Циципасу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монако.

Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась победой греческого спортсмена в двух сетах: 6:3, 6:4.

29-я ракетка мира совершил две подачи навылет, сделал две двойные ошибки и выиграл 48% мячей с первой подачи.

Отметим, что Циципас стал первым участником 1/8 финала данного турнира серии «Мастерс 1000».

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Ранее менеджер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Бенито Перес-Барбадильо заявил, что 15 апреля спортсмен сдаст тест на коронавирус после контракта с россиянином Даниилом Медведевым.