Экс-владелец «Спартака»: Гильерме сделали клоуном

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о двухматчевой дисквалификации голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, наказывать вратаря сборной России из-за попытки защититься от оскорблений неправильно.

«Доведенный до исступления человек ответил хамам на их омерзительное поведение. Получается, что человек не может за себя постоять. Если же он это делает — значит будет наказан. Это очень важный момент. Получается, что быдловатые полудурки будут чаще ходить на стадион и провоцировать вратарей.

Гильерме, например, уже сделали клоуном», — сказал Червиченко.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу наказания за оскорбления Маринато Гильерме по ходу матча с «Локомотивом».