Хачанов обыграл Дьере на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл серба Ласло Дьере на турнире серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло.

Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась уверенной победой 23-й ракетки мира в двух сетах: 6:4, 6:1.

24-летний Хачанов сделал одну двойную ошибку, совершил две подачи навылет и выиграл 69% мячей с первой подачи.

За выход в следующий круг россиянин поборется с победителем пары Стефано Травалья — Пабло Карреньо-Буста.



Напомним, что другой представитель России Аслан Карацев покинул турнир, уступив в двух сетах греческому спортсмену Стефаносу Циципасу.

В феврале 2021 года, перед стартом Открытого чемпионата Австралии Карен дошел до полуфинала на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP-250) Great Ocean Road Open, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

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