В КДК РФС прокомментировали двухматчевую дисквалификацию Гильерме

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц прокомментировал двухматчевую дисквалификацию вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за демонстрацию неприличных жестов фанатской трибуне «Спартака».

По его словам, российский голкипер первым спровоцировал болельщиков красно-белых.

«После забитого мяча Гильерме побежал к своим воротам и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было оскорбительных скандирований», — передает слова Григорьянца «Футбольный биги».

Также глава КДК РФС отметил, что если бы вратарь дважды обратился к главному арбитру матча Кириллу Левникову с замечаниями касательно расистских оскорблений, то игра в Черкизове могла бы быть приостановлена с последующим присуждением «Спартаку» технического поражения.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.