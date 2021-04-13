«Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона за расистские кричалки

Московский «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, также клуб будет оштрафован на 500 тысяч рублей и получит испытательный срок до конца нынешнего сезона.

«Мы посмотрели записи видеонаблюдения и установили, что расистские выкрики имели место быть. Это не первый случай, уже около четырех лет эта история продолжается», — заявил Григорьянц.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников». Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны фанатов красно-белых.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не согласились с итогом заседания Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы Кирилла Левникова на матче против «Локомотива».