КДК РФС объявит решение по Сухине 16 апреля

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) объявит решение по поводу начальника московского «Локомотива» Станиславу Сухине 16 апреля. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам председателя органа Артура Григорьянца, столичный «Спартак» направил просьбу рассмотреть визит Сухины в судейскую комнату перед началом матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поздним вечером, из-за чего уведомить представителя «железнодорожников», чье присутствие является обязательным в ходе заседания, своевременно не удалось.

«В связи с этим по согласованию с клубами мы перенесли заседание на пятницу. Оно начнется в 12:00 по московскому времени», — сказал Григорьянц.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок у главного судьи матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилла Левникова.