Полузащитник «Рубина» Кварацхелия стал самым подорожавшим в РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по данным портала Transfermarkt.

По данным источника, трансферная стоимость грузинского футболиста возросла с €10 млн до €15 млн.

В тройку самых подорожавших игроков, помимо Кварацхелии, также попали нападающий «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, стоимость каждого из которых увеличилась на €3 млн.

Отметим, что до этого 17-летний футболист бело-голубых оценивался в €0,5 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого занимают пятую строчку, имея в своем активе 43 очка за пять туров до финиша сезона.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что игроком клуба Хвичей Кварацхелией интересуются итальянские «Ювентус», «Милан», «Аталанта» и «Интер».