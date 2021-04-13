Выбраны лучшие сэйвы 31-го тура АПЛ

Опубликовано видео самых красивых голов 31-го тура АПЛ Английской премьер-лиги (АПЛ).

В подборку попали спасения в исполнении Иллана Мелье, Висенте Гуаиты, Мартина Дубравки, Уго Льориса и Сэма Джонстона.

За семь туров до конца чемпионата в турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити». В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 74 очка. Для того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул, «горожанам» в оставшихся играх необходимо набрать 11 очков.

Вторую строчку занимает «Манчестер Юнайтед». У команды Оле-Гуннара Сульшера 63 очка за семь встреч до финиша АПЛ.

Третья позиция на данный момент принадлежит «Лестеру», у которого 56 баллов.

Действующим обладателем чемпионского трофея является «Ливерпуль».

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил о готовности рассмотреть эпизод с начальником московского «Спартака» Василием Козловцевым.