Ученица Плющенко сделала четыре акселя за 30 секунд: видео

Вероника Жилина, ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сделала четыре акселя за 30 секунд. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте школы «Ангелы Плющенко».

«Четыре акселя 3,5 оборота в новых коньках за 30 секунд от двенадцатилетней Вероники Жилиной», — подписано видео.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что из-за технической ошибки ее шестилетняя дочь Надежда осталась без медали первенства Московской области.