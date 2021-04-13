«Ак Барс» обыграл «Авангард» в шестом матче серии плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в шестом матче серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в подмосковной Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметился Кирилл Петров. Примечательно, что оба взятия ворот состоялись по ходу третьего периода.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3. Решающая игра пройдет в четверг, 15 апреля, на «Татнефть-Арене» в Казани. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

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