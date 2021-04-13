Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» на ответный матч ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварии» на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Дагба, Диалло, Кимпембе, Паредес, Данилу Перейра, Гуйе, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар, Алаба, Мюллер, Киммих, Коман, Сане, Шупо-Мотинг, Дэвис.

Встреча пройдет во французской столице на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.



«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что в первой встрече победу со счетом 3:2 одержали подопечные Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по числу сыгранных минут в Российской премьер-лиге (РПЛ).