Агент Селюк предложил ввести квоту на чернокожих игроков в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил ввести квоту на чернокожих игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, данная мера позволит улучшить результаты отечественных команд на европейской арене.

«В каждом клубе должна быть обязательно квота на темнокожих игроков, по аналогии с квотой на доморощенных футболистов. Глупо будет оскорблять чужого темнокожего, когда есть свой. Но мы наблюдаем ситуацию с Гильерме, когда в «Спартаке» играет темнокожий Промес.

Эти оскорбления — неприязнь, попытка вывести вратаря из себя. И своей цели фанаты добились», — сказал Селюк.

Напомним, что в основной стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов российские клубы в нынешнем сезоне смогли одержать лишь одну победу в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявление в поддержку голкипера Маринато Гильерме.