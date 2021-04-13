В «Спартаке» ничего не знают об интересе к Тедеско со стороны «Айнтрахта»

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу интереса к главному тренеру Доменико Тедеско со стороны франкфуртского «Айнтрахта».

Представитель красно-белых в интервью «Чемпионату» заявил, что ему об этом ничего не известно.

Напомним, что Тедеско объявил о непродлении контракта с московским «Спартаком» 16 декабря по окончании матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», завершившегося со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок у главного судьи матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилла Левникова.