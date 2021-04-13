«ПСЖ» по сумме двух матчей победил «Баварию» и вышел в полуфинал ЛЧ

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 мюнхенская «Бавария» оказалась сильнее «Пари Сен-Жермен».

Встреча прошла во французской столице на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Навара в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

За выход в финал парижане поборются с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд).

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по числу сыгранных минут в Российской премьер-лиге (РПЛ).