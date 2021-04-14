Бывший арбитр Хусаинов не согласился с дисквалификацией Гильерме

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов не согласился с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать на два матча голкипера московского «Локомотива» Гильерме, передает «РБ Спорт».

«Конечно, меня удивил вердикт КДК РФС. Их решение не имеет никакого отношения к футболу. Это все равно, что кто-то встает на одно колено, а другой — нет. Давайте его тоже дисквалифицируем», — сказал Хусаинов.

Напомним, Гильерме дисквалифицирован за демонстрацию неприличных жестов фанатам «Спартака» во время очного поединка клубов (2:0).

В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против «Ростова» и «Тамбова». Отметим, что на полуфинальной игре Кубка России против столичного ЦСКА, которая состоится 22 апреля, голкипер имеет возможность появиться на поле.

Ранее «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона за расистские кричалки.