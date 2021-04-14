Капитан «Авангарда» Емелин присутствовал на шестом матче против «Ак Барса»

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин, госпитализированный в тяжелом состоянии после первого матча финала Западной конференции против «Ак Барса», присутствовал на шестой встречи серии.

«Ястребы» победили со счетом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметился Кирилл Петров. Примечательно, что оба взятия ворот состоялись по ходу третьего периода.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3. Решающий поединок состоится 15 апреля в Казани. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Емелин был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву. СМИ сообщали, что игроку может быть проведена операция по трансплантации печени.

Позднее в МВД Татарстана заявили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества, однако 8 апреля в НИИ имени Склифосовского опровергли их наличие в крови. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Авангард» в шестом матче серии плей-офф КХЛ.