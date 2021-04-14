Вратарь «Баварии» Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от французского «ПСЖ», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Бавария» выбыла из борьбы не сегодня. Мы должны были лучше сыграть в Мюнхене. Было очень обидно, поскольку упустили там массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил», — сказал Нойер.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Наваса в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место, набрав 65 очков.

Ранее сообщалось о том, что Томас Мюллер опечален вылетом клуба из Лиги чемпионов.