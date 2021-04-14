Фигуристка Баюл объяснила критику шоу Тутбридзе «Чемпионы на льду»

Украинская фигуристка Оксана Баюл объяснила критику в адрес шоу Этери Тутбридзе «Чемпионы на льду».

«В России «Чемпионы на льду» абсолютно похожи на шоу Тома Коллинза. Если бы в России тур назывался не «Чемпионы на льду», то от меня никто бы и слова не услышал», — сказала Баюл в прямом эфире на странице Марички Падалко в Instagram.

Напомним, ранее Баюл заявила, что фасон платья олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в котором она выступала на Играх-2018 в Пхенчхане, скопирован с ее костюма 1995 года. В ответ заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах».

Баюл является победительницей Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионкой мира (1993) и двукратной обладательницей золота первенств Украины (1993, 1994).

Ранее чемпион мира в танцах на льду, тренер Александр Жулин отреагировал на критику в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой