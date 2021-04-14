Экс-президент «Спартака» резко раскритиковал красно-белых

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации вокруг матча команды против столичного «Локомотива», передает Sport24.

Напомним, красно-белые опубликовали в Instagram видео, на котором видно, что начальник «железнодорожников» Станислав Сухина выходит из судейской комнаты, что строго запрещено регламентом. «Спартак» обратился по этому поводу в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Позже стало известно, что начальник «Спартака» Василий Козловцев также побывал в судейской.

«Кажется, у «Спартака» иногда биполярное расстройство. Они все, что идет им на пользу, не замечают. Как только что-то придает им дискомфорт по части судейства, они кричат будто остался последний день жизни», — сказал Червиченко.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» объяснили появление Козловцева в судейской «РЖД Арены».