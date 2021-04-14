«ПСЖ» установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию».
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Наваса в концовке первого тайма.
По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.
Стоит отметить, что впервые в истории действующий чемпион уступил в плей-офф команде, которую он обыграл в финале годом ранее.
В решающем матче 2020 года мюнхенцы обыграли парижан со счетом 1:0.
В полуфинале парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Стоит отметить, что в чемпионате Франции «ПСЖ» занимает второе место, набрав 66 очков.
Ранее вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.