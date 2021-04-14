Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс»

Россиянин Артемий Панарин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», установил новый рекорд своей команды.

В ночь на 14 апреля «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси Девилз» со счетом 3:0.

Панарин провел 100-й матч за «синерубашечников». Он сумел отличиться заброшенной шайбой.

В первых 100 матчах за «Рейнджерс» россиянин набрал 138-е (45+93) очко, что является новым рекордом клуба. Он побил достижение Марка Мессье.

В текущем сезоне Панарин провел 31 матч, набрав 43 очка (13+30).

В Восточном дивизионе «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место, набрав 46 очков.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 420 матчах, в которых набрал 457 (160+297) очков.

В 2016 году он стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В 2020-м он попал в первую символическую сборную всех звезд лиги.

Ранее Панарин первым из россиян отдал 30 голевых передач в нынешнем сезоне НХЛ.