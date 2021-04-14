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Спортивные новости

Овечкин вплотную приблизился к достижению Гретцки

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В ночь на 14 апреля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Кэпиталз». Форвард «столичных» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Овечкин забросил в матчах с «Флайерз» 40 шайб. Также не менее 40 шайб он забрасывал в ворота пяти команд: «Тампы-Бэй» (48), «Атланте Трэшерз»/«Виннипег Джетс» (48), «Каролинеы Харрикейнз» (43), «Торонто Мэйпл Лифс» (41) и «Нью-Йорк Айлендерс» (40).

По этому показателю Овечкин отстает лишь от Фила Эспозито, который забросил не менее 40 шайб в ворота десяти клубов, Марселя Дионна (8) и Уэйна Гретцки (7).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин забросил 728-й шайбу в НХЛ.

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