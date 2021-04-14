Главный тренер «Баварии» объяснил вылет команды из Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Напомним, мюнхенцы по сумме двух матчей уступили французскому «ПСЖ».

«Мы должны принять это поражение, пусть даже надеялись на иной исход. Мы бы прошли дальше, если бы не загубили столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч», — передает слова специалиста сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Наваса в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

Ранее вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.