Шестеркин оформил первый шатаут в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оформил свой первый шатаут в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Напомним, в ночь на 14 апреля «Нью-Йорк» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:0. Точными бросками отметились Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Павел Бучневич.

25-летний Шестеркин выступает за «синерубашечников» с 2019 года. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», затем перебрался в петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Также Шестеркин становился бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов. В 2018 году он выступил на Олимпийских играх, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане. В финальном матче россияне обыграли сборную Германии, отыгравшись за 56 секунд до финальной сирены. В овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов, выступающий сейчас за «Миннесоту Уайлд».

В турнирной таблице своего дивизиона «Рейнджерс» занимают пятое место, набрав 46 очков.

Ранее Артемий Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс».