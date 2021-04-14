Судья Федотов назвал странными решения РФС по матчу «Локомотив» — «Спартак»

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов назвал странными решения Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по матчу 25-го тура «Локомотив» — «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, комиссия оставила без внимания работу Сергея Иванова, работавшего в качестве видеоассистента рефери.

«ЭСК признала действия Левникова верными. Но про VAR они ничего не сказали. Что сделал правильного Левников? Продолжил игру. А прав ли был Иванов, работавший на VAR? Конечно, «Спартак» и нас дурят. Было видео из-за ворот, все повторы смотрел Иванов», — сказал Федотов.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака» .