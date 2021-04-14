Щербакова рассказала о жестких условиях пребывания в Японии перед ЧМ

Действующая чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова рассказала о жестких условиях пребывания в Японии перед командным мировым первенством. Ее слова передает «Первый канал».

По ее словам, спортсменам запрещено покидать территорию отеля, вход в который осуществляется через задний двор.

«Мы можем передвигаться лишь по служебным лестницам и служебному лифту. Мы живем на определенном этаже, где больше никого нет, и можем спускаться только на этаж вниз для того, чтобы поесть.

Лично я в первый раз буду принимать участие в командном чемпионате мира. Мне кажется, что очень интересно посоревноваться с сильнейшими фигуристами из других стран. Это очень волнующе», — сказала Щербакова.

Напомним, что командное первенство планеты пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке.

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