Сборная России сыграет с Польшей и Болгарией перед стартом Евро-2020

Сборная России сыграет две товарищеские игры против Польши и Болгарии перед стартом чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
Матч против поляков пройдет во Вроцлаве 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Игра с командой Болгарии состоится 5 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена», где свои домашние матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) проводит «Динамо». Эта игра начнется в 18.00 по местному времени.
Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании. Встречи с первыми двумя сборными пройдут на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, последняя игра состоится в Копенгагене на арене «Паркен».
Ранее сообщалось, что Мамука Джугели, агент полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Каврацхелии, в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом.
⚡️ Контрольные матчи сборной России в июне.— Сборная России (@TeamRussia) April 14, 2021
1️⃣ июня Польша – Россия 21:45 мск
5️⃣ июня Россия – Болгария 18:00 мск
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