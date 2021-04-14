«Спартак» чаще всех в РПЛ привлекает игроков до 21 года

Московский «Спартак» чаще всех в Российской премьер-лиге (РПЛ) привлекает игроков в возрасте до 21 года. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

Расчет производился в процентном соотношении минут, проведенных на поле молодыми игроками, от общего количества игрового времени.

У команды под руководством Доменико Тедеско этот показатель составил 14,1%. Помимо этого, у столичной команды самый молодой средний возраст игравших футболистов — 24,6 года.

На второй строчке рейтинга находится волгоградский «Ротор», на третьей — московский ЦСКА.

Худшими по данному показателю являются «Ахмат», «Зенит» и «Уфа».

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал инцидент после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», когда начальник команды Станислав Сухина зашел в судейскую комнату.