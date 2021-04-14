Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в ночь на 14 апреля «Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:0. Точными бросками отметились Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Павел Бучневич.

Первой звездой игрового дня стал нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, набравший три очка в матче против «Тампы».

Третья звезда досталась форварду «Вашингтона» Энтони Манта, набравшему два очка в своем дебютном матче за столичный коллектив.

25-летний Шестеркин выступает за «синерубашечников» с 2019 года. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», затем перебрался в петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В турнирной таблице своего дивизиона «Рейнджерс» занимают пятое место, набрав 46 очков.

Ранее Артемий Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс».