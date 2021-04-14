Экс-президент «Локомотива» упрекнул «Спартак» в мелочности

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал инцидент после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», когда начальник команды Станислав Сухина зашел в судейскую комнату. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, «Спартак» не может достойно принять поражение и всячески пытается переключить внимание на внешние факторы.



«Мне очень неприятно слышать разговоры о том, что Сухина куда-то там зашел. Это очень неприятная вещь. Когда КДК самостоятельно решает вопросы, то это понять можно. Но когда вы провоцируете и начинаете жаловаться... Проиграли матч, примите это. Это спорт, это футбол.

Это как-то неправильно и мелочно по отношению к такому большому футбольному клубу», — сказал Наумов.

Ранее юрист Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака» .