Иванов обслужит матч «Краснодар» — «Зенит»

Бригада арбитра Сергея Иванова обслужит центральный матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помогать главному арбитру на линии будут Валентин Мурашов и Арам Петросян. Резервным судьей назначен Антон Фролов, видеоасисстентом рефери выступил Сергей Карасев.

Инспектором матча назначен 60-летний Сергей Французов из Москвы.

В турнирной таблице чемпионата России на первой строчке за пять туров до финиша сезона расположился петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка. На второй позиции находится столичный «Спартак», отстающий от сине-бело-голубых на семь баллов. Третье место занимает «Локомотив» Марко Николича с 46 очками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафовал начальника команды Василия Козловцева за появление в судейской «РЖД Арены» после матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».