Депутат Милонов — о Кафельникове: ему кокаин нашептал в мозг?

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ответил Евгению Кафельникову, усомнившемуся в честном характере матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Сочи». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его словам, прославленный теннисист испытывает банальную ненависть к сине-бело-голубым.

«Ему кокаин нашептал в мозг? У меня тоже возникает много претензий — к количеству легионеров, к стратегии, к зарплатам, — но обвиняя «Зенит» в договорняке, ты превращаешься в Родченкова.

Есть претензии и доказательства — предъявляй. А выйти как девка-инстаграмщица с надутыми губами, что-то сказать и убежать — считаю, это недостойно», — сказал Милонов.

Напомним, что за пять туров до финиша чемпионата подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице с семиочковым отрывом от ближайшего преследователя в лице «Спартака».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» поздравил своего защитника Павла Маслова с днем рождения.