Американский специалист Арутюнян будет консультировать Трусову

Американский специалист Рафаэль Арутюнян будет консультировать бронзовую призерку чемпионата мира в женском одиночном фигурном катании Александру Трусову. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что Арутюнян является наставником трехкратного чемпиона мира Нэтана Чена. Сегодня он посетил академию «Ангелы Плющенко», где тренируется 16-летняя Трусова.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В прошедшем сезоне Трусова одержала победу на двух этапах Кубка России, а также заняла второе место в командном турнире Кубок Первого канала.

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